Каталония, Испания, , 14:13 — REGNUM Лидер «Левых республиканцев Каталонии» Ориоль Жункерас заявил в интервью телеканалу TV3, что его партия намерена сформировать и возглавить правительство автономного сообщества Каталония, где 14 февраля прошли выборы в парламент. Об этом сообщила газета El País.

Будущим председателем правительства Каталонии, по словам Жункераса, должен стать Пере Арагонес.

«Мы хотим объединить силы со сторонниками независимости, с теми, кто выступает за самоопределение и амнистию», — заявила в эфире того же телеканала лидер «Вместе за Каталонию» Лаура Боррас.

Напомним, что обе партии выступают за отделение автономного сообщества от Испании.

«У нас более 50% голосов. Это должно иметь последствия. Это историческая победа», — отметила Боррас.

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