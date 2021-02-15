Каталония, Испания, , 12:36 — REGNUM Центральное правительство Испании усилило свои позиции после прошедших 14 февраля парламентских выборов в Каталонии, автономном сообществе, известном своими сепаратистскими настроениями. Об этом сообщила газета El País.

Некоторые наблюдатели критиковали правительство Испании за слишком высокие ожидания от Сальвадора Ильи, уроженца Каталонии. Однако результаты выборов оказались намного лучше, чем ожидалось. Ставка председателя правительства Испании Педро Санчеса на рискованное неожиданное выдвижение своего министра здравоохранения в качестве кандидата на выборах в Каталонии оправдалась.

Однако разгром каталонского отделения «Народной партии» и местной «Гражданской партии» нанес серьезный удар по их лидерам Пабло Касадо и Инесу Арримадасу и, следовательно, ослабил лидера оппозиции. Однако для правительства Санчеса это не совсем хорошо.

Журналисты отмечают, что ультраправая партия «Голос» становится все более реальной угрозой не только для «Народной партии», но и для всей испанской политики, включая центральное правительство, поскольку он будет стремиться возглавить оппозицию социалистам.

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