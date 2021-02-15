Минск, , 12:26 — REGNUM Комитет госбезопасности Белоруссии включил 17 граждан республики в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Фамилии обвиняемых по статье 289 УК Белоруссии («Акт терроризма») включены в список, опубликованный в понедельник на сайте Комитета госбезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КГБ Иван Тертель заявил, что деятели прозападной оппозиции готовили теракты в Белоруссии, не щадя ни женщин, ни детей.

КГБ Белоруссии будет беспощадно охотиться на них и уничтожать подобно тому, как во время Великой Отечественной войны белорусские партизаны охотились на коллаборационистов и даже после войны находили их за рубежом.

Читайте также: КГБ Белоруссии анонсировал уничтожение врагов режима