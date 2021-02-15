Киев, , 12:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский имеет наивысший рейтинг среди кандидатов на внеочередных президентских выборах в стране. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии (КМИС) со ссылкой на результаты исследования, опубликованного 15 февраля на официальном сайте организации.

Согласно опубликованным данным, за Зеленского готовы проголосовать 22,7% тех, кто определился с выбором. Далее с небольшим отрывом идёт экс-президент Украины Пётр Порошенко — 18,3%. На третьем месте — Юлия Тимошенко с 14,5% голосов.

В КМИС отметили, что опрос проводился по телефону, что позитивно повлияло на рейтинг Порошенко, в сравнении с результатами уличных опросов.

Исследование проводилось с 5 по 7 февраля 2021 года. Всего было опрошено 2005 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее социологическая группа «Рейтинг» выяснила, что более половины жителей Украины не доверяют президенту Зеленскому. Доверяет украинскому лидеру 34% опрошенных.

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