Кострома, , 12:37 — REGNUM В Костроме на должность заместителя главы администрации города Костромы, курирующего сферу жилищно-коммунального хозяйства, назначен бывший директор костромских тепловых сетей ТГК-2 Анатолий Кошкин. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Кошкин покинул территориально-генерирующую компанию с 13 февраля 2021 года, его место с этой же даты заняла Ирина Шипова. До этого она работала инженером-конструктором производственно-технического отдела костромских тепловых сетей и начальником проектно-технического отдела ТГК-2.

«Ключевыми задачами для нового руководителя теплосетей Шиповой станут дальнейшая организация работы по выполнению концессионного соглашения, повышение технического уровня систем теплоснабжения Костромы и улучшение качества работы с потребителями», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Напомним, место замглавы администрации по ЖКХ стало вакантным в декабре 2020 года. Занимавший эту должность с 2018 года Марк Красильщик написал заявление об уходе по собственному желанию.

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