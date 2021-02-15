Кострома, 15 февраля 2021, 12:37 — REGNUM В Костроме на должность заместителя главы администрации города Костромы, курирующего сферу жилищно-коммунального хозяйства, назначен бывший директор костромских тепловых сетей ТГК-2 Анатолий Кошкин. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Кошкин покинул территориально-генерирующую компанию с 13 февраля 2021 года, его место с этой же даты заняла Ирина Шипова. До этого она работала инженером-конструктором производственно-технического отдела костромских тепловых сетей и начальником проектно-технического отдела ТГК-2.
Напомним, место замглавы администрации по ЖКХ стало вакантным в декабре 2020 года. Занимавший эту должность с 2018 года Марк Красильщик написал заявление об уходе по собственному желанию.
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