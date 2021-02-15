Лондон, , 12:49 — REGNUM Военный бюджет Великобритании на 2019−2029-й годы недостаточен для поддержания боевой мощи вооружённых сил. Дефицит средств сказывается на возможностях разминирования и воздушной разведки, пишет издание The National Interest со ссылкой на анализ Национального аудиторского управления (NAO) Соединённого Королевства.

Журналист Майкл Пек отмечает, что структура британской армии подобна американской. В армии есть тяжёлые авианосцы, самолёты «стелс» и подводные лодки с ядерным вооружением, однако военный бюджет у пятой экономики мира довольной скромный.

На оснащение армии в 2019—2029 годах выделен £181 млрд, но для оборонительных нужд потребуется на £2,9 млрд больше, а при негативном сценарии — £13 млрд, считают в NAO.

Так, британский флот может к 2030-м годам лишиться возможности находить и обезвреживать мины, так как бюджетом не предусмотрена замена соответствующего оборудования.

Кроме того, с вооружения британских ВВС в декабре 2022 года снимут самолёты-разведчики E-3 Centry. Замена их новыми образцами ожидается лишь через девять месяцев.

Армия не располагает средствами для демонтажа ядерных реакторов 20 списанных субмарин, добавляет автор.

У оборонного ведомства, отмечает Пек, нет точных данных о нуждах армии, следовательно, правильно оценить затраты оно не может. В итоге Британия оказалась в ловушке, располагая армией со множеством дорогих вооружений, но не выделяя необходимое количество средств для поддержания их боеспособности.