Манама, , 12:19 — REGNUM Спикер парламента Южной Кореи Пак Бён Сок провёл 14 февраля встречу с наследным принцем и премьер-министром Бахрейна Салманом Ибн Хамад Ибн Иса Аль Халифом. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, представители двух стран обсудили пути расширения сотрудничества в сфере инфраструктуры, в частности привлечение южнокорейских компаний к инфраструктурным проектам Бахрейна, а также в сфере энергетики и обороны.

В рамках встречи премьер-министр Бахрейна также выразил надежду на то, что Южная Корея сможет в ближайшее время справится с пандемией коронавируса.

Известно, что спикер южнокорейского парламента вернется на родину 17 февраля. Ранее представитель Южной Кореи провёл встречи с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом Ибн Заидом Аль Нахайяном и спикером Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем.

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