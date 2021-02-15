Москва, , 12:11 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку Михаила Евраева, заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Отмечается, что решение об отставке принято по просьбе Михаила Евраева.

Евраев работал заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ и заместителем министра регионального развития. В 2018 году перешёл на работу в ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку Андрея Круглова, занимавшего пост заместителя министра финансов России.