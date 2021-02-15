Москва, , 12:05 — REGNUM Несмотря на многочисленные разговоры о создании третьей партии под руководством бывшего президента США Дональда Трампа, с большой вероятностью можно ожидать, что американский политик попытается реформировать Республиканскую партию изнутри. Об этом 15 февраля заявил политический обозреватель Елена Никитская на телеканале «Россия 24».

«Сейчас усиленно обсуждается создание третьей партии, но, как мы видим по планам Трампа, ему это совершенно не нужно», — заявила Никитская.

«Скорее ему нужно больше провести ревизию, реформу действующей Республиканской партии и изолировать от власти всех предателей, республиканских сенаторов — один, например, из Северной Каролины, который говорил, что импичмент это неконституционно, а сам проголосовал за импичмент», — указала она.