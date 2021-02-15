Москва, , 12:01 — REGNUM Попытка бывшего президента США Дональда Трампа создать третью партию в политической системе США обречена на провал. Об этом 15 февраля заявил политический обозреватель Джон Вароли на телеканале «Россия 24».

«Похоже, что у него есть желание создать третью партию, но ничего не выйдет», — заявил Вароли.

По его словам, несмотря на то, что Трамп имеет влияние и финансовые ресурсы, этого мало, чтобы стать самостоятельный игроком в американской политике.

«Да, Трамп олигарх, но Wall Street против него. Технологические компании, СМИ, ВПК, спецслужбы — всё это огмромная сила против Трампа. У него абсолютно нет шансов», — отметил он.

«Попытаться создать третью партию — у нас уже было так. Случай сто лет назад, когда Теодор Рузвельт ушёл из Республиканской партии и создал так называемую Прогрессивную партию, это было 110 лет назад. Эта третья партия работала десять лет и затем закрылась в 1920 году как раз. С Трампом тоже — это всё выйдет на нули, ничего не получится», — напомнил Вароли.