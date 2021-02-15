Каталония, Испания, , 16:17 — REGNUM После прошедших 14 февраля выборов большинство депутатских кресел в парламенте Каталонии перейдет к партиям, выступающих за независимость. Об этом сообщила газета El País.

Пандемия коронавируса с последующим экономическим кризисом привела к предсказуемости сценария в Каталонии — отказ избирателей от работы в избиркомах, усиление оппозиционных партий и победа «Социалистической партии Каталонии» (PSC) по количеству поданных голосов.

По подсчетам 99,79% голосов, социалисты получают 33 места в парламенте, выступающие за отделение автономного сообщества от Испании «Левые республиканцы Каталонии» также занимают 33 депутатских кресла. 32 мандата достаются сторонникам «Вместе за Каталонию», еще 9 мандатов — «Кандидатуре народного единства», что дает сторонникам независимости Каталонии 74 места в парламенте против 61 мандата, которые получают конституционалисты.

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