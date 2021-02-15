Москва, , 12:03 — REGNUM Свои поздравления победителям XXI Всероссийского конкурса «Инженер года — 2020» и лауреатам молодежной премии в области науки и техники «Надежда России» направил председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 15 февраля сообщается на сайте российского правительства.

«Более двадцати лет ваш уникальный конкурс даёт возможность молодым учёным и специалистам из разных регионов нашей страны демонстрировать достижения, а главное — своим примером доказывать, насколько важен труд инженера и техническое творчество», — говорится в сообщении.

Также Мишустин отметил, что данная профессия всегда была и остаётся основой мирового технологического развития и указал, что Россия гордится богатыми традициями российского инженерного дела, а также знаменитыми русскими изобретателями и конструкторами, создателями самолётов и космических аппаратов, оружия и военной техники, квантового генератора, радио и телевидения.

При этом он уточнил, что созданные победителями разработки являются востребованными в различных сферах, помогают развивать экономику страны и приносят пользу людям.

«Дорогие друзья! Ещё раз поздравляю вас с заслуженной победой. Желаю вам удачи, новых проектов и всего наилучшего. Пусть история вашего успеха продолжается!», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Круглова от должности замглавы Минфина РФ.