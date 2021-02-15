Берлин, , 12:06 — REGNUM Власти Германии и США выразили готовность к компромиссам на ожидаемых переговорах по «Северному потоку — 2». Предметные переговоры пока не начаты, пишет 15 февраля газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания сообщили, что диалог американская и германская стороны начнут после того, как в новой администрации США утвердят контактных лиц и коллег министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера.

В настоящее время правительство ФРГ обсуждает «пакетное решение», которое бы удовлетворило США и развеяло сомнения этого государства о проекте газопровода. Разногласия связаны в том числе с требованием Вашингтона о новых переговорах по транзиту российского газа в Европу через Украину, а также с механизмом прекращения поставок в случае, если Россия сократит объём газа, идущего через Украину.

В Берлине опасаются чересчур сильной зависимости для своего газоснабжения от Киева, издание допускает, что газовый конфликт «спровоцирует не Москва, а Киев».

Вместе с тем газета констатирует, что конфронтационная логика уступила место готовности к компромиссам. Ранее Handelsblatt сообщала о готовности США начать диалог по «Северному потоку — 2», но при выполнении определённых условий.

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