Москва, , 11:50 — REGNUM Демократическая партия США сильно дисркедитировала себя в глазах американского народа. Об этом 15 февраля заявил политический обозреватель Джон Вароли на телеканале «Россия 24».

«Демократы занимаются только жёсткой борьбой за власть. Они не думают о стране, не думают о народе. Демпартия, захватив власть, теперь уничтожает человека, который этому препятствовал», — заявил Вароли.

Он отметил, что на протяжении четырёх лет оппоненты Дональда Трампа вели против него активную борьбу, не брезгуя фальсификациями и ничем не подкреплёнными обвинениями.

«Демократическая партия дискредитировала себя в глазах американского народа. Только благодаря открытой фальсификации выборов они могут добиться Белого дома. Я, как и десятки миллионов американцев, верю, что были фальсификации выборов в ноябре», — отметил он.