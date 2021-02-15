Джакарта, , 11:32 — REGNUM Бывший президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно заявил, что многие стихийные бедствия являются результатом человеческой ошибки и жадности, сообщает CNN Indonesia.

По его словам, люди с жадностью используют природные ресурсы, что приводит к изменению экосистемы и стихийным бедствиям.

«Возможно, из-за ошибок и жадности мы сталкиваемся со стихийными бедствиями, проблемами со здоровьем и катастрофами», — заявил Сусило Бамбанг Юдойоно.

Вступая в 2021 год, Индонезия столкнулась с несколькими стихийными бедствиями, такими как наводнения, землетрясения, оползни и извержения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии продолжаются поиски пропавших без вести в результате оползней в округе Нгетос провинции Восточная Ява.

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