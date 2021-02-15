Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM Глава администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин ушёл со своей должности. Соответствующая информация дана на портале районной администрации.

Исполняющим обязанности главы назначен заместитель по социальным вопросам Евгений Шипицын. Ранее в администрации уточнили журналистам, что Мишарин ушёл на пенсию.

Мишарин — уже второй глава района, ушедший после смены главы Екатеринбурга. Ранее в городе уволился глава Железнодорожного района Андрей Курочкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэром Екатеринбурга стал Андрей Корюков.

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