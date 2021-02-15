Магас, , 11:17 — REGNUM В Ингушетии ушел с поста мэр города Сунжа Хаваш-Багаудин Сапралиев. Он проработал в должности градоначальника всего год и добровольно написал заявление об оставке, о чем сам сообщил в своем обращении к жителям города, опубликованном на официальной странице администрации Сунжи.

«Завершая работу на посту мэра, я хочу от души поблагодарить вас за сотрудничество, поддержку, советы и предложения, за то высокое доверие, которое вы оказывали на протяжении всего времени. И, оставляя пост, я уверенно могу сказать, что мной делалось все возможное, чтобы решать проблемы, выполнять просьбы жителей, качественно исполнять свои полномочия», — написал Сапралиев.

Причины отставки мэра пока неизвестны. Но представитель горсовета Сунжи сообщил «Интерфаксу», что его заявление об уходе принято депутатами и исполняющим обязанности главы города назначен Аслан Умаров. Ранее он работал первым заместителем руководителя администрации главы Ингушетии.