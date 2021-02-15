Киев, , 11:18 — REGNUM Россия якобы финансировала запрещённые на Украине оппозиционные телеканалы Zik, NewsOne и 112.ua. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 15 февраля в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, об этом свидетельствуют некие документы, с которыми чиновник ознакомился в ходе работы следственной комиссии Верховной рады.

«У меня есть основания говорить об опосредованном финансировании со стороны России, как минимум, на этапе приобретения этих каналов», — сказал он.

Чиновник добавил, что телеканалы закрыли на основании действий правоохранительных органов. О каких именно действиях идёт речь Ткаченко не рассказал, сославшись на «тайну следствия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин не исключил, что после закрытия оппозиционных СМИ президент Украины Владимир Зеленский может взяться за националистические издания, поскольку хочет стать главным «ура-патриотом».

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