Новосибирск, , 11:13 — REGNUM В Новосибирской области создана новая система назначения на должности руководителей муниципальной системы образования. Теперь кандидатуры для назначения на должность руководителя муниципального органа управления образованием будут согласовываться на региональном уровне. Об этом сообщает региональное правительство.

«Данная процедура должна обеспечить независимый и объективный отбор кандидатов на должности руководителей муниципальных органов управления образованием, что, в свою очередь, создаст условия для повышения качества и доступности образования в Новосибирской области», — отметил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Министр образования области Сергей Федорчук в свою очередь отметил, что в рамках федерального проекта «Современная школа» с 2021 года минобр начинает осуществление дорожной карты по реализации основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников РФ, включая национальную систему учительского роста.