Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:03 — REGNUM В двух торговых центрах Новокузнецка приостановлена работа пунктов, где горожане могли привиться от коронавируса. Мэр города Сергей Кузнецов отметил, что это временно.

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"В ТРЦ «Планета» и «СитиМолле» также временно приостановлена работа прививочных кабинетов. Партия вакцины закончилась, но во вторник, 16 февраля, медики ждут новой поставки. После этого вакцинация продолжится в прежнем режиме: с понедельника по субботу (с 12:00 до 19:30 часов)», — сообщил Кузнецов в своём Instagram.Он напомнил, что при прохождении обследования и вакцинации от коронавируса необходимо при себе иметь паспорт, полис и СНИЛС.