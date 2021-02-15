Уфа, , 11:01 — REGNUM Рост числа смертельных пожаров фиксируется в Башкирии. Об этом 15 февраля сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, в республике с начала года зафиксировано на три смертельных пожара больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Мы делаем все, чтобы выйти в минус», — сообщил он.

В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров поручил проанализировать сложившуюся ситуации и подготовить предложения по выходу из нее.

Он также отметил, что просил глав сельских поселений выявлять уязвимые семьи.

«У нас по два ребенка погибают. Вы уже становитесь лидерами по этому вопросу. Как мы будем его решать? Мы договорились, что у нас этот год — Год активного долголетия и сохранения нации. Что мы сохраним-то, если вы целыми неделями горите пачками?» — подчеркнул глава республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии в результате пожара в жилом доме погибли двое детей