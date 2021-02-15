Уфа, 15 февраля 2021, 11:01 — REGNUM Рост числа смертельных пожаров фиксируется в Башкирии. Об этом 15 февраля сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на совещании в республиканском правительстве.
По его словам, в республике с начала года зафиксировано на три смертельных пожара больше, чем за аналогичный период 2020 года.
В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров поручил проанализировать сложившуюся ситуации и подготовить предложения по выходу из нее.
Он также отметил, что просил глав сельских поселений выявлять уязвимые семьи.
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