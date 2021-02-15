Белград, , 10:57 — REGNUM Вице-премьер России Юрий Борисов во время однодневного визита в Сербию возложил цветы к композиции «Вечный огонь» в мемориальном Парке освободителей Белграда.

В ходе визита Борисов встретится с президентом Сербии Александром Вучичем, после чего российская делегация примет участие в церемонии награждения по случаю Дня государственности Сербии.

Кроме того, вице-премьер РФ осмотрит храм св. Саввы, который был построен при поддержке России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич 12 февраля встретился с послом России Александром Боцан-Харченко и попросил его передать президенту Владимиру Путину благодарность за поздравительную открытку, которую он передал ему по случаю дня государственности Сербии.

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