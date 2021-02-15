Тбилиси, , 10:57 — REGNUM Государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон прибыла с визитом в Грузию. Об этом она 15 февраля сообщила на своей странице в соцсети Twitter.

«Доброе утро, Грузия. Мой первый визит в Грузию прекрасен. Рада видеть динамичное партнерство между Великобританией и Грузией в действии», — написала Мортон.

Он подчеркнула, что Лондон и Тбилиси являются близкими союзниками, и эти отношения укрепляются.

Стоит отметить, что парламент Грузии в начале февраля ратифицировал соглашение о свободной торговле. Ожидается, что британский парламент ратифицирует соглашение в марте.