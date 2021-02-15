Париж, , 10:50 — REGNUM Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти в интервью телеканалу France 2 назвал лидера крайне правой партии «Национальное объединение» и кандидата на пост президента Франции на выборах 2022 года Марин Ле Пен «некомпетентной лгуньей» из-за ее позиции по проблеме исламизма.

Комментируя дебаты Ле Пен и министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, прошедшие 12 февраля, Дюпон-Моретти заявил, что лидер «Национального объединения» якобы основывала свои высказывания «только на лживых цифрах».

«Она каждый раз обманывает, и это ставит под вопрос ее компетентность и ее работу… Этим характеризуется все, что делает «Национальное объединение», — добавил министр юстиции.

Напомним, 14 февраля видный представитель французской партии «Европа Экология Зеленые», евродепутат и возможный кандидат на пост президента Франции на выборах 2022 года Янник Жадо заявил в интервью телеканалу BFM TV, что государственный долг, образовавшийся из-за пандемии коронавируса, «не является проблемой» для Франции.

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