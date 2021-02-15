Кемерово, , 10:41 — REGNUM В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении председателя регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Валентины Шмаковой. Она обвиняется в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Об этом сообщает кемеровское управление СКР.

Напомним, ранее секретарь кузбасского отделения партии «Единая Россия» Алексей Синицын сообщил, что депутат парламента Кузбасса, председатель регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Валентина Шмакова, которая проходит по уголовному делу о присвоении и растрате бюджетных средств, написала заявление о добровольном выходе из партии и сложении с себя полномочий депутата.

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По данным следствия, в феврале 2019 года 67-летняя обвиняемая, используя служебное положение, не поставила на бухгалтерский учёт возглавляемого ею общества автомобиль для перевозки инвалидов стоимостью 1,5 млн рублей, который пожертвовала коммерческая фирма. Вместо этого она оформила документы, что якобы сама приобрела машину у организации, председателем которой она является, за 100 тысяч рублей. При этом деньги в кассу или на расчётный счёт общества она не внесла.

«В ходе предварительного следствия выявлено ещё три эпизода преступной деятельности председателя общества инвалидов, — уточнили в СКР. — Так, в период с мая 2015 года по февраль 2019 года обвиняемая по бумагам как частное лицо приобрела в автосалоне три автомобиля на общую сумму порядка 861 тысячи рублей. При этом оплату за транспортные средства она производила вверенными ей денежными средствами с расчётного счёта общества инвалидов».

Отмечается, что со следствием оная сотрудничала, вину признала. На её имущество наложен арест — на общую сумму порядка 1,5 млн рублей. Кроме того, она добровольно вернула общественной организации автомобиль.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.