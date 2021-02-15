Тегеран, , 10:42 — REGNUM Совместные морские военные учения Вооруженных сил России и Ирана на севере Индийского океана стартуют 16 февраля. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба иранской армии.

«Учения Ирана и России «Пояс морской безопасности» начнутся завтра в северной части Индийского океана», — говорится в сообщении.

Также известно, что в ходе данных учений планируется отработка взаимодействия при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля сухопутные войска иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) успешно завершили военные учения в юго-западной провинции Хузестан.