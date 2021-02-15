Сеул, , 10:41 — REGNUM Рекомендации гражданам Южной Кореи отменить или перенести поездки за границу продлены до 17 марта из-за ситуации с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

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В ведомстве отметили, что многие страны по-прежнему сохраняют ограничения на въезд, поэтому от зарубежных визитов лучше отказаться до нормализации эпидемиологической ситуации.

Напомним, что правительство Южной Кореи впервые обнародовало ограничительную рекомендацию 23 марта 2020 года. Она действовала до 19 июня, после чего продлевалась каждый месяц.

Согласно данным портала Worldometer, общее число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом превысило 109 млн человек.