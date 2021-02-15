15 февраля 2021 | Время чтения 1 мин

«Вы Лаврову задайте этот вопрос. Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация».

Анатолий Кошкин, , 11:00 — REGNUM Московский корреспондент правонационалистической газеты Японии «Санкэй симбун» сообщает о высказываниях президента РФ Владимира Путина по поводу перспектив российско-японских отношений. Выделяются слова главы Российского государства о развитии двусторонних отношений, но при соблюдении Конституции РФ: «Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации».

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Корреспондент поясняет, что в июле прошлого года в Конституцию РФ были внесены поправки, запрещающие отчуждение российских территорий. И высказывает мнение о том, что тем самым, «возможно, отвергается передача Японии северных территорий». Приводится и совет Путина задавшему соответствующий вопрос журналисту спросить о дальнейших отношениях с Японией в контексте суверенитета южных Курильских островов министра иностранных дел России Сергея Лаврова. «Вы Лаврову задайте этот вопрос. Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация», — сказал Путин. Раскрывая смысл сказанного, корреспондент японской газеты напоминает, что и Путин, и Лавров заявили о том, что «северные территории стали территорией России по результатам Второй мировой войны», и «ужесточили позицию о фактическом отсутствии между двумя странами территориальной проблемы и окончательном решении вопроса прохождения границы».

Владимир Путин Kremlin.ru

Нынешнее заявление президента Путина, по сути, опровергает слухи и домыслы о том, что внесенные в текст поправки о неотчуждаемости российской территории исключения для изменения границы через процедуры «демаркации, делимитации и редемаркации» якобы могут быть применены для передачи Японии Курильских островов.

В Токио услышали разъяснения президента России, но, получается, не прислушались к ним. Ибо японское правительство в ответ сделало заявление о том, что намерено добиваться решения «территориального вопроса», несмотря на поправки к российской Конституции.

«Мы хотели бы продолжить упорные переговоры на основе базового курса, который заключается в стремлении решить территориальный вопрос, а затем заключить мирный договор», — подчеркнул генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.