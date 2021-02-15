Варшава, , 10:33 — REGNUM 20 политиков из наиболее популярной оппозиционной партии в Польше «Гражданская платформа» написали открытое письмо руководству партии с просьбой не выступать на стороне протестующих против ужесточения запрета на аборт в республике. Об этом передает Polskie Radio 24.

Среди политиков, подписавших это письмо, оказались и депутаты парламента о данной политической силы: Павел Залевский, Цезарий Грабарчик и Антони Менжидло. Они заявили, что не поддерживают однопартийцев, выступивших на стороне протестующих, и назвали себя «консервативной фракцией» «Гражданской платформы».

В письме к руководству партии предлагается выступить, во-первых, за запрет на аборт по желанию без объективных медицинских и социально-экономических причин, во-вторых, продвигать идею общереспубликанского референдума по вопросу ужесточения запрета на аборт, в-третьих, дистанцироваться как от правящей партии, так и от сторонников легальных абортов, которые проводят акции протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в городах Польши, которые продолжаются до сих пор. «Гражданская платформа» пока не выступила с официальной позицией по данному поводу, но отдельные политики и депутаты открыто поддержали протестующих.