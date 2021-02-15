Джакарта, , 10:31 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин высоко оценил празднование китайского Нового года во время борьбы с пандемией, сообщает Antara.

Мааруф Амин выразил надежду, что китайский Новый год может стать импульсом для возрождения приверженности единству и целостности всех религиозных общин в Индонезии.

Вице-президент просит все религиозные общественные организации, в том числе Высший совет конфуцианской религии Индонезии, продолжать играть активную роль в поддержании межрелигиозной гармонии в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей с китайским Новым годом.

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