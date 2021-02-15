Кемерово, , 10:29 — REGNUM Депутат парламента Кемеровской области, председатель регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Валентина Шмакова, которая в настоящее время проходит по уголовному делу о присвоении и растрате бюджетных средств, написала заявление о добровольном выходе из «Единой России» и сложении с себя полномочий депутата. Об этом сообщил секретарь кузбасского отделения партии Алексей Синицын.

«Партия предъявляет к своим членам предельно чёткие требования о строгом соблюдении законодательства и чистоте репутации. Однако наша партия самая многочисленная и подобные ситуации, к сожалению, случаются и у нас, — отметил Синицын. — Валентина Ивановна инвалид-колясочник с детства, переболевшая полиомелитом, получившая, несмотря на инвалидность, профессию и много лет отработавшая руководителем областной организации инвалидов. Она написала явку с повинной и активно сотрудничала со следствием, помогая раскрытию преступления. Депутат Заксобрания, Валентина Ивановна Шмакова написала заявление о добровольном выходе из партии «Единая Россия» и сложении с себя полномочий депутата ЗС Кузбасса. Беловское местное отделение партии «Единая Россия» удовлетворило заявление о выходе».

Аналогичное решение, по данным Алексея Синицына, принято и депутатами Заксобрания региона.