Москва, , 10:28 — REGNUM Генеральным директором «Россетей» назначен Андрей Рюмин, сообщается 15 февраля на сайте компании.

«Соответствующее решение принято Советом директоров ПАО «Россети» в пятницу, 12 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рюмин исполнял обязанности генерального директора и председателя правления с 15 января 2021 года. С января 2018 года Андрей Рюмин возглавлял «Россети Ленэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, возглавлявший «Россети» с сентября 2017 года Павел Ливинский покинул компанию в январе. Позже премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ливинского руководителем департамента энергетики.

Читайте также: Главе «Россетей» прочат место в правительстве РФ