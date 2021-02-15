Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Представители ООН обратились к властям КНДР с просьбой предоставить информацию о предполагаемых жертвах исчезновений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В докладе отмечены 12 человек, похищенных в промежутке с 1968 по 1975 года. Среди них пассажиры и члены экипажа Korean Air Lines и рыбаки.

Напомним, что 11 декабря 1969 года самолёт компании Korean Air Lines (KAL) вылетел из аэропорта Каннына в Кимпхо, однако через десять минут после взлёта самолёт был захвачен находившимися на борту северокорейскими агентами, после чего был направлен в КНДР. На борту лайнера находились 50 человек, среди которых 46 пассажиров и четыре члена экипажа.

В феврале 1970 года Пхеньян вернул на родину 39 человек, однако о судьбе одиннадцати человек до сих пор ничего не известно.