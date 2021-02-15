Варшава, , 10:02 — REGNUM Исследовательский центр Estymator провел опрос у взрослых жителей Польши на предмет их симпатий к той или иной политической партии. Результаты исследования были опубликованы 15 февраля на портале DoRzeczy.pl.

Так, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» («ПиС») набрала бы 37,4%. По результатам январского исследования результат данной политической силы составлял на 1% больше: 38,4%.

На втором месте оказалась наиболее популярная оппозиционная партия «Гражданская платформа» с результатом в 21,5%. В январе к данной политической силе выразили симпатии 21,8% респондентов (на 0,3% больше, чем в настоящее время).

Движение Шимона Холовни «Польша-2050» выбрали 16,2%, в то время как в январе этот показатель составил 14,6%. Отмечается, что данная политическая сила имеет наибольший рост популярности в последнее время. Так, по результатам опроса в декабре 2020 года движение заручилось поддержкой всего 11% опрошенных.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, преодолели также «Левые» с результатом в 9,7% (в январе было 11,1%), «Конфедерация» с результатом в 7,1% (6,7%), а также Польская крестьянская партия, набравшая 5,4% (в январе она имела 5,2% симпатий).

Опрос был проведен 12−13 февраля. В нем приняли участие 1 022 взрослых жителей разных регионов Польши.