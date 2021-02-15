Екатеринбург, , 10:06 — REGNUM Герой России пилот Дамир Юсупов пока не решил для себя, уйдёт ли в политику. Об этом он заявил на встрече со студентами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юсупов признал, что тема его участия в политике «муссируется» в СМИ.

«Вопрос находится в стадии решения. Я хочу летать, — сказал Герой России. — Мне есть с чем сравнить, я работал юристом, летать мне нравится больше».

Напоследок пилот уточнил, что если бы он стал депутатом Государственной думы, то ему бы запретили летать. «Участие в политике пока под вопросом», — добавил Юсупов.

Как сообщало ИА REGNUM, командиру авиакорабля А321 Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присуждены звания Героев России за аварийную посадку самолёта в кукурузном поле в Подмосковье. Никто из 224 пассажиров не пострадал.

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