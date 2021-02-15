Париж, , 09:54 — REGNUM Княжество Монако с 15 февраля ужесточает правила въезда на свою территорию для граждан Франции во избежание распространения коронавируса. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщило правительство Монако в своем коммюнике.

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Уточняется, что с 15 февраля граждане Франции должны будут демонстрировать отрицательный ПЦР-тест на SARS-CoV-2, сделанный не более трех дней назад, и документ, подтверждающий наличие прививки или антител от коронавируса.

Указанные меры не распространяются на тех, кто ежедневно пересекает границу между двумя странами по долгу службы, школьников, студентов и жителей приграничного департамента Приморские Альпы, прибывающих в Монако менее чем на сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 16 546 случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,465 млн.

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