Чебоксары, , 09:44 — REGNUM Руководитель ГКЧС Чувашии Вениамин Петров складывает полномочия. Соответствующий указ подписал сегодня, 15 февраля, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно указу, Вениамин Петров, который руководил ведомством более восьми лет, будет уволен с должности 21 февраля.

«Освободить Петрова Вениамина Ивановича от должности председателя Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и уволить 21 февраля 2021 года в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Российской Федерации», — говорится, в частности, в указе.

Напомним, Вениамин Петров возглавлял ГКЧС Чувашии с октября 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии пост руководителя УФССП по региону занял 46-летний Денис Борисов, который с октября прошлого года исполнял обязанности главы ведомства. В начале февраля в республике утверждены в должности вице-премьер Павел Данилов и министр информационной политики Кристина Майнина, которые ранее работали в статусе исполняющих обязанности.