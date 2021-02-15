Минск, , 09:34 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что из-за протестов в республике внешние связи Минска не ограничились только Россией. Об этом глава МИД Белоруссии сообщил в интервью РБК.

«Я не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют», — сказал Макей.

Так, уточнил он, у Белоруссии сохранились «нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги, с Китаем, Пакистаном и другими», также не прекращались отношения с Евросоюзом.

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«Рано или поздно придет осознание того, что Белоруссия имеет важное значение, в том числе и для Европейского союза», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одной из причин атаки Запада на Белоруссию в минувшем году стал диалог Минска с Пекином.

Белорусский лидер рассказал, что он ответил на это западным партнерам, что, когда США и Евросоюз атаковали экономику Белоруссии несколько лет тому назад с помощью масштабных санкций, Китай оказал безоговорочную поддержку Минску.

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