Белгород, 15 февраля 2021, 09:34 — REGNUM О новых кадровых назначениях в правительстве Белгородской области 15 февраля рассказал на своих страницах в социальных сетях врио губернатора Вячеслав Гладков. Назначены руководитель администрации и исполняющий обязанности первого заместителя главы региона.
Совмещать пост и.о. первого заместителя губернатора Белгородской области с должностью начальника департамента цифрового развития региона будет Евгений Мирошников.
Новым руководителем администрации назначен Алексей Семенихин — действительный государственный советник РФ 3-го класса, бывший куратор федеральных целевых программ в Крыму и Севастополе.
Алексей Семенихин будет координировать реализацию национальных проектов в регионе и заниматься развитием проектной деятельности органов исполнительной власти.