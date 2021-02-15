Белгород, , 09:34 — REGNUM О новых кадровых назначениях в правительстве Белгородской области 15 февраля рассказал на своих страницах в социальных сетях врио губернатора Вячеслав Гладков. Назначены руководитель администрации и исполняющий обязанности первого заместителя главы региона.

Совмещать пост и.о. первого заместителя губернатора Белгородской области с должностью начальника департамента цифрового развития региона будет Евгений Мирошников.

«В 2020 году он признан «IT-лидером года» по версии всероссийского конкурса «ПРОФ-IT», а это значит, что у нас работает один из лучших специалистов в сфере цифровизации в стране. Цифровая трансформация всех отраслей экономики и социальной сферы — одно из приоритетных направлений развития Белгородской области. Сегодня Цифровая трансформация — базовое направление в любой сфере деятельности», — написал врио.

Новым руководителем администрации назначен Алексей Семенихин — действительный государственный советник РФ 3-го класса, бывший куратор федеральных целевых программ в Крыму и Севастополе.

«Опытный профессионал, 13 лет проработал в федеральных органах исполнительной власти, более трёх лет — заместителем директора департамента Минэкономразвития РФ. Приоритетными направлениями его деятельности станут общая реализация национальных проектов в регионе и эффективность деятельности органов исполнительной власти», — уточнил Вячеслав Гладков.

Алексей Семенихин будет координировать реализацию национальных проектов в регионе и заниматься развитием проектной деятельности органов исполнительной власти.