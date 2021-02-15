Москва, , 09:27 — REGNUM Переговоры министров иностранных дел России и Финляндии Сергея Лаврова и Пекки Хаависто пройдут 15 февраля в Санкт-Петербурге. Главы ведомств обсудят вопросы двусторонних отношений, следует из сообщения российского МИД.

В повестке встречи, уточнили в МИД, обсуждение графика предстоящих политических контактов и проблематики взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также будет обсуждаться повестка дня региональных форматов сотрудничества на Балтике и на Севере Европы, в том числе двухгодичное председательство России в Арктическом совете, которое стартует в мае.

Лавров и Хаависто обменяются мнениями по актуальным международным темам. Финский министр, напомнили в МИД, посетит Россию по приглашению своего коллеги Лаврова.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлые переговоры Лаврова и Хаависто состоялись в марте 2020 года в Хельсинки.

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