15 февраля 2021 | Время чтения 9 мин

Станислав Стремидловский, , 10:51 — REGNUM



Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Значение межрелигиозного диалога в нашу эпоху, последствия пандемии для экономических и политических систем, достижения двустороннего и многостороннего диалога между Ватиканом, государствами и международными организациями — эти и другие вопросы папа Римский Франциск затронул на аудиенции дипломатическому корпусу, аккредитованному при Святом престоле, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик упомянул о своем желании возобновить апостольские поездки: скоро после долгого перерыва состоится одна из них — в Ирак. В своей речи к дипломатам Франциск подчеркнул, что защита жизни самых слабых — это залог эффективности всех других прав, поэтому необходимо обеспечить всеобщий доступ к базовому медицинскому обслуживанию. Особенно важно это на фоне пандемии коронавируса. Папа отметил, что она привела к закрытию многих предприятий, что вызвало тяжкие последствия для экономики и прежде всего выявило больную экономику, основанную на эксплуатации и на отбраковке людей. Нынешний кризис — благодатный момент для того, чтобы переосмыслить взаимоотношения между человеком и экономикой. То, что люди больше времени стали проводить у компьютера и других средств коммуникации, также отразилось на наиболее уязвимых, прежде всего на бедных и безработных, оказавшихся в руках у киберпреступников. В настоящий момент мир переживает и глубокий политический кризис, обострившийся из-за пандемии. Растут политические противостояния наряду с неспособностью искать совместные решения. Это коснулось и традиционно демократических стран. Понтифик отметил и позитивные шаги, сделанные международным сообществом в последнее время, такие как вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия, а также продление на пять лет Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Ватикан и Москва отметили пятилетие встречи папы Франциска и патриарха Кирилла. 12 февраля состоялась онлайн-конференция с участием представителей Святого престола и Московского патриархата. Приветствуя участников конференции, глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох напомнил, что уже на следующий день после встречи в Гаване было решено ежегодно вспоминать это событие, ставя в центр обсуждений одну из тем принятой тогда Совместной декларации. В предыдущие годы участники этих православно-католических встреч коснулись таких вопросов, как христианство на Ближнем Востоке и экуменическое единство, этико-богословские аспекты эвтаназии и экуменизм святости. В этом году, отмеченном пандемией коронавируса, сам этот всемирный кризис подсказал тему — «Церковь и пандемия». Хотя она не относится напрямую к содержанию декларации, нынешний кризис связан со многими поднятыми в ней вопросами.

Папа Франциск I Long Thiên

Развитие событий за пять лет, прошедших после встречи на Кубе, подтвердило исторический характер этого события, содействуя более интенсивному межцерковному диалогу на разных уровнях. Об этом, как сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия), заявил в интервью РИА Новости вице-президент католической Общины Святого Эгидия Адриано Роккуччи. Он выделил тему общения Русской православной и Католической церквей по проблеме социального служения, что обусловлено вниманием к положению наиболее уязвимых слоев населения. «Как известно, это является одной из отличительных черт понтификата Франциска, и, насколько я могу заметить, это становится все более важной частью служения РПЦ народам тех стран, где она осуществляет свою миссию. Я вижу, как на всех уровнях — общецерковном, епархиальном, приходском — внимание к бедным и социальное служение приобретают все большее значение. И это очень важно», — сказал Роккуччи.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в своем блоге прокомментировал встречу на Кубе папы Франциска и патриарха Кирилла, информирует Agenzia Fides (Ватикан). «Мы помним пятую годовщину исторической встречи в Гаване папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Куба рада, что приняла у себя эту эпохальную встречу», — написал министр. «Местные христиане, — говорил пять лет назад Agenzia Fides епископ Жорж Абу Хазен, апостольский викарий Алеппо для католиков латинского обряда, — признали, что их страдания не напрасны: встреча папы Франциска и патриарха Кирилла воспринимается ими как плод креста, который они несут. Страдания всех христиан на Ближнем Востоке приносят плоды единства, а также могут принести и другие. Это большое утешение для нас и помогает нам двигаться вперед, даже если нам всё равно придется страдать».

Сирийский джихадист Абу Мухаммед аль-Джулани, которого США объявили в розыск, хочет реабилитировать возглавляемое им движение «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет La Croix (Париж, Франция). Аль-Джулани дал интервью американскому журналисту Мартину Смиту. «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступила с заявлением, в котором пояснила, что «интервью является частью попытки вывести Идлиб из изоляции». Специалисты по Сирии уже несколько лет наблюдают за попытками аль-Джулани забыть свое джихадистское прошлое, «нормализировать» свою организацию и вывести ее из американских и европейских списков террористических организаций. Эти усилия начинают приносить плоды. Так, International Crisis Group призывает Белый дом к «новому подходу», заявляя, что «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «порвала с транснациональными джихадистскими сетями и теперь пытается принять участие в политических дискуссиях о будущем Сирии». По мнению экспертов Жерома Древона и Патрика Хэнни, к этому движение подталкивает Турция, предлагая джихадистам в обмен свою военную поддержку. Однако аналитик Фабрис Баланш видит в этом обычный расчет. По мнению Баланша, после того как сирийский президент Башар Асад отвоевал у джихадистов большую часть территории, аль-Джулани застрял в Идлибе, где ему угрожают российская и сирийская армия. Но «идеологический радикализм никуда не делся», отмечают Древон и Хэнни.

Сирийский джихадист Абу Мухаммед аль-Джулани

Президент США Джо Байден восстанавливает в Белом доме офис религиозно-добрососедского партнерства (OFBNP), рассказывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Руководить им будет Мелисса Роджерс, которая уже была его директором с 2013 по 2017 год. Байден подчеркивает, что офис должен объединить усилия демократов и республиканцев. Белый дом обозначил пять ключевых областей, где OFBNP будет работать с партнерами из гражданского общества: борьба с пандемией коронавируса и стимулирование экономического восстановления; борьба с системным расизмом; расширение возможностей и мобильности для исторически неблагополучных общин; содействие международному развитию и глобальной гуманитарной деятельности; укрепление плюрализма и уважение конституционных гарантий.

Москва и Пекин укрепляют экономические отношения, отмечает AsiaNews (Рим, Италия). Готовится к подписанию «российско-китайский пакт». Министерство экономического развития России организовало презентацию российских регионов для китайских инвесторов, а Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей представил «Перспективный индекс китайских регионов для торговли с российскими компаниями». Президент РАСПП Виталий Манкевич отметил, что «Азия должна стать основной строительной площадкой для транснациональных компаний нового типа в области экспорта несырьевых и неэнергетических материалов». Среди китайских провинций выделяют Гонконг, Гуандун, Шанхай и Пекин. Ключевая роль отводится северо-восточному району Хэйлунцзян, который граничит с российским Дальним Востоком и в котором ширится использование русского языка. Торговля между российскими и китайскими провинциями приобретает более выгодное и конкретное измерение, чем многие другие крупные евразийские глобальные проекты.

5 февраля Международный уголовный суд (МУС) постановил, что его юрисдикция распространяется на палестинские территории, что открывает путь для расследования преступлений, совершенных там Израилем и ХАМАС, прокурором Фату Бенсудой, передает Terrasanta.net (Милан, Италия). С критикой решения МУС выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Удивление выразили Госдепартамент США, пообещав «продолжить противодействовать тем, кто стремится несправедливо атаковать Израиль». Зато премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе назвал заявление МУС «победой справедливости». В результате войны 2014 года, разразившейся в секторе Газа, погибли более тысячи человек, в основном палестинцы. Теперь Фату Бенсуда должна принять решение о начале расследования.

Последствие авиаудара Израиля по сектору Газа. 2014 Muhammad Sabah and B'Tselem

Алексей Навальный стал лауреатом премии Общества Яна Карского «Орел», сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). По мнению Общества, российский блогер «проявляет необычайное мужество, творческий подход и решимость, выступая против тоталитарной власти президента России Владимира Путина». Навальный «готов столкнуться с непредсказуемыми болезненными последствиями своей непоколебимой решимости разоблачить коррупцию Путина» и «продолжает свои попытки раскрыть миру правду, сокрытую президентом России и компрометирующую его». Поэтому блогер заслуживает премии Яна Карского, который сам «с большим мужеством и решимостью просил мировых лидеров помочь жертвам нацистского тоталитарного режима».

Российские католики поблагодарили генерального секретаря Конференции католического епископата России отца-иезуита Штефана Липке за требование большей справедливости и терпимости в стране после того, как один из ведущих мирян призвал Католическую церковь занять более жесткую позицию в отношении нынешних репрессий, информирует The Tablet (Лондон, Великобритания). «Даже в самые глухие и страшные годы в СССР было сопротивление — казалось, люди шли на эшафот молча, были и те, кто не молчал, — написал Липке в Facebook. — Сегодня важно громко рассказывать друг другу истории тех, кто не боялся, кто боролся против преступного режима словами и действиями». Как заявил католик Виктор Хруль, профессор Высшей школы экономики и бывший член Папского совета по делам мирян, «даже равнодушные католики, которые едва следят за событиями, постепенно становятся более активными, поскольку гонения начинают влиять на них, но церковная иерархия всё еще боится что-либо говорить. Хотя моральный голос Церкви крайне необходим, хотя католики требуют, чтобы он прозвучал публично, большинство священников и епископов, похоже, пришли к удобному для себя выводу, что менее рискованно будет, если они попросту промолчат».

Штефан Липке

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».