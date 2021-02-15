Сеул, , 09:33 — REGNUM Военные Южной Кореи и США проведут ежегодные совместные учения в середине марта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

По данным источников, в настоящее время стороны согласовывают детали учений, включая точные даты и график.

Как и в предыдущие годы, учения пройдут в два этапа в формате компьютерной симуляции и продлятся девять дней.

Отмечается, что в рамках учений будет проверена готовность Сеула взять на себя командование своими войсками в военное время. Кроме того, учения планируется провести при строгих карантинных правилах.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса совместные учения США и Южной Кореи проходили в упрощённом формате.