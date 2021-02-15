Орел, , 09:19 — REGNUM Признаки нарушения антикоррупционного законодательства при утверждении администрацией Орла мест размещения ярмарочной торговли выявила прокуратура, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 15 февраля старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Проверка соблюдения администрацией Орла действующего законодательства при разработке и утверждении Плана размещения ярмарок на территории города на 2021 год проводилась по поручению прокурора области. В ходе проверки выяснилось, что в План размещения ярмарок включена площадка, предоставление мест для ведения торговли на территории которой организует ООО «Золотой век». В то же время прокуратура установила наличие договорных обязательств между данной компанией и мэром Орла: ООО «Золотой век» переданы в доверительное управление принадлежащие мэру на праве собственности доли в ООО «Партнер», ООО «Универсал» и ООО «Союз».

»В нарушение требований антикоррупционного законодательства мэр г. Орла в связи с реализацией возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения на территории г. Орла, где осуществляют деятельность данные организации, не принял меры по предотвращению и урегулированию ситуации, связанной с возможным возникновением конфликтов интересов, не уведомил об указанном факте уполномоченный орган Орловского городского Совета народных депутатов», — говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки прокуратура внесла представление, в соответствии с требованиями которого создана комиссия по противодействию коррупции Орловского городского Совета народных депутатов. Комиссия установила факт наличия заинтересованности мэра, что может привести к конфликту интересов. Протокол комиссии будет представлен на рассмотрение в Орловский городской Совет народных депутатов.