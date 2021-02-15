Киев, , 09:23 — REGNUM Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко сказал, что его подчинённые не знают, сколько газа осталось в украинских хранилищах. Об этом он заявил 14 февраля в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«Я спросил у своих сотрудников… минэнергетики сказали, что «Нафтогаз» даже минэнергетики не предоставляет такие данные», — сказал чиновник.

По его словам, ситуацию должны исправить в ближайшее время.

Витренко добавил, что «Нафтогаз» находится в государственной собственности, чтобы выполнять те функции, которые не могут выполнять частные структуры, например, обеспечивать безопасность газоснабжения.

«А для этого мы должны видеть, например, сколько у самого «Нафтогаза» газа под землёй. Мало того, мы даже должны видеть, какая, например, себестоимость этого газа» — рассказал он.

Высказывания и.о. министра прокомментировал юрист Андрей Портнов:

«Друзья, похоже, это подготовка к надвигающемуся хищению газа в особо крупных размерах», — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее Витренко заявил, что на Украине из-за дефицита угля вынуждены на части ТЭС сжигать дорогой газ, однако не сказал, во сколько это обойдётся потребителям.

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