Киев, 15 февраля 2021, 09:23 — REGNUM Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко сказал, что его подчинённые не знают, сколько газа осталось в украинских хранилищах. Об этом он заявил 14 февраля в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
По его словам, ситуацию должны исправить в ближайшее время.
Витренко добавил, что «Нафтогаз» находится в государственной собственности, чтобы выполнять те функции, которые не могут выполнять частные структуры, например, обеспечивать безопасность газоснабжения.
Высказывания и.о. министра прокомментировал юрист Андрей Портнов:
Напомним, ранее Витренко заявил, что на Украине из-за дефицита угля вынуждены на части ТЭС сжигать дорогой газ, однако не сказал, во сколько это обойдётся потребителям.
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