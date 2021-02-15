Тюмень, , 09:18 — REGNUM В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения. Из регионального департамента труда и занятости населения региона перевелась в правительство Москвы директор ведомства Надежда Мазуркевич, сообщает областной оперативный штаб.

До назначения нового руководителя департамента обязанности директора будет исполнять Ольга Филипенко.

Отмечается, что Надежда Мазуркевич возглавляла службу занятости Тюменской области с 2017 года. Под её руководством по результатам оценки качества и доступности государственных услуг, а также имиджевых характеристик органов службы занятости, Тюменская область отнесена к регионам-лидерам и занимает топовые позиции в рейтинге субъектов Российской Федерации.