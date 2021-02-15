Париж, , 09:17 — REGNUM Около 200 человек приняли участие в акции протеста в Париже против законопроекта о борьбе с исламистским сепаратизмом 14 февраля. Об этом передает Le Figaro.

По мнению протестующих, законопроект о борьбе с исламистским сепаратизмом, подготовленный правительством Франции, «закрепляет дискриминацию в отношении мусульман» и «не позволяет им быть такими же гражданами, как все остальные».

Уточняется, что манифестация состоялась «без происшествий» на площади Трокадеро в Париже при участии Союза французских мусульман за демократию, Партии приверженцев Республики и Союза французских евреев за мир.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что законопроект о сепаратизме, одобренный правительством и закрепляющий «верховенство принципов Республики», не направлен «против мусульманства».

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