Токио, , 09:12 — REGNUM Власти Японии не намерены сдаваться в решении территориального вопроса с Россией, несмотря на принятые поправки к Конституции РФ, предусматривающие запрет на отчуждение территорий. Как заявил сегодня, 15 февраля, на пресс-конференции генеральный секретарь правительства страны Кацунобу Като, Япония настроена продолжать вести упорные переговоры о мирном договоре с Россией.

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Кацунобу напомнил, что после изменений в Основной закон России в сентябре 2020 года тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил договорённость о том, чтобы ускорить переговоры о мирном договоре на основе декларации 1965 года.

«Мы по-прежнему намерены вести настойчивые переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в подписании мирного договора после решения территориальной проблемы», — подчеркнул генсек.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что решения на тему суверенитета южных Курильских островов не предусмотрены новой редакцией Конституции РФ.

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В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия намерена и будет развивать свои отношения с Японией, однако при этом не станет делать что-либо, что противоречит российской Конституции.

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