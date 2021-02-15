Уфа, 15 февраля 2021, 09:09 — REGNUM Цикл встреч с руководителями санаториев Башкирии начал глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 15 февраля на оперативном совещании в республиканском правительстве.
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По его словам, он уже встретился с директорами санаториев «Янган-Тау» и «Красноусольский». Санатории Башкирии прославляют республику: этими объектами долгое время занималось руководство региона, подчеркнул Хабиров и добавил, что они тяжело прошли пандемию коронавируса.
Хабиров сообщил, что признателен директору санатория «Янган-Тау» Альфреду Акбашеву, который смог удержать санаторий в период пандемии.
В связи с этим Хабиров поручил отправить в Салаватский район комиссию и переговорить с главой района Марсом Кашаповым.