Уфа, , 09:09 — REGNUM Цикл встреч с руководителями санаториев Башкирии начал глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 15 февраля на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, он уже встретился с директорами санаториев «Янган-Тау» и «Красноусольский». Санатории Башкирии прославляют республику: этими объектами долгое время занималось руководство региона, подчеркнул Хабиров и добавил, что они тяжело прошли пандемию коронавируса.

«Но мы договорились, что они потихонечку будут выходить из режима обсервации и переходить в режим работы реабилитации наших жителей. При этом каждого руководителя санатория я попросил подготовить план развития к 2024 году», — сообщил глава республики.

Хабиров сообщил, что признателен директору санатория «Янган-Тау» Альфреду Акбашеву, который смог удержать санаторий в период пандемии.

«У меня возникает ощущение, что глава администрации района не очень понимает сути и значения районообразующего предприятия», — заявил глава республики.

В связи с этим Хабиров поручил отправить в Салаватский район комиссию и переговорить с главой района Марсом Кашаповым.

«Если он не хочет нормально взаимодействовать с главой санатория, подыщите ему другую работу», — заявил Хабиров.