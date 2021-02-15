Прага, , 09:05 — REGNUM Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время пресс-конференции объявил, что по решению правительства режим социальных и экономических ограничений из-за пандемии SARS-CoV-2, по изначальным планам действовавший до 14 февраля, продлен ещё на 14 дней. Соответственно, он продлится до 28 февраля. Об этом передает Polskie Radio 24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

»Ситуация с уровнем заболеваемости (COVID-19) стала лучше, но пока остается довольно тревожной. К тому же опыт некоторых других стран показывает, что как только происходит снятие ограничений раньше времени — сразу возникает новая вспышка роста заболеваемости. Нам надо не повторять этих ошибок и еще немного потерпеть», — заявил чешский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 декабря в Чехии действуют следующие ограничительные нормы: закрыть рестораны, отели и фитнес-клубы; запрещен выход из дома с 23:00 до 05:00 утра, а также встречи людей компаниями более шести человек; все школы работают в удаленном режиме; горнолыжные курорты продолжат работать, но без возможности размещения туристов в апартаментах. В то же время магазины, торговые центры и аптеки остаются открытыми.

С начала пандемии в Чехии зарегистрировано более миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией при населении страны в 10,7 миллионов. Умерло более 18 тысяч человек с диагнозом COVID-19.