Иерусалим, , 09:08 — REGNUM Незапланированные учения ВВС Израиля «Веред хагалиль», которые направлены на повышение боеготовности, начались на северных границах страны. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба израильской армии.

«Внезапные учения ВВС Израиля «Веред хагалиль» стартовали вчера (14 февраля). Они проводятся по приказу командующего ВВС Израиля Амикама Норкина и предназначены для повышения боеготовности ВВС на северном направлении», — говорится в сообщении.

Также указывается, что учения должны быть завершены 17 февраля и отмечается, что в ходе них «моделируются сценарии боевых действий на северном фронте и проверяются все составляющие основной миссии ВВС, включая поддержание превосходства в воздухе, защиту неба страны, а также атаки и сбор разведданных».

«В ходе учений будут отработаны процессы планирования, контроля и выполнения миссий, а также изучены комплексные логистические и технологические возможности с упором на обеспечение свободы действий в воздухе и полную функциональную непрерывность», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, добавляется, что из-за маневров будет наблюдаться повышенная интенсивность движения самолетов и вертолетов израильской армии на всей территории страны, а в ее северной части могут быть слышны несколько взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел со своим коллегой из Израиля Бени Ганцем телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили российско-израильское взаимодействие в вопросах обеспечения стабильности в Ближневосточном регионе.